Цель внешней политики Николая I: 1) усиление роли на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке 2) тесный союз с Англией и Францией 3) поддержка революции 1848-49гг. во Франции и Германии, Австро-Венгрии
История
Цель внешней политики Николая I: 1) усиление роли на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке 2) тесный союз с Англией и Францией 3) поддержка революции 1848-49гг. во Франции и Германии, Австро-Венгрии
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Гость:
Усиление роли на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке (Недавно прошли эту тему)
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