Из автобуса вышли 9 человек в автобусе осталось пассажиров в 3 раза меньше чем вышло сколько пассажиров осталось
Математика
Из автобуса вышли 9 человек в автобусе осталось пассажиров в 3 раза меньше чем вышло сколько пассажиров осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В это знак умножения. Значит, в данном случае будет деление, потому что меньше. Ответ 3
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