Какому классу соединений относят сахарозу
Химия
Какому классу соединений относят сахарозу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сахароза - наиболее распространенный дисахарид. сахароза - тростниковый или свекловичный сахар.
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