В куске было 10 3/4 м материи.На платья израсходовали 8 1/2 м.Сколько метров материи ос??алось в куске?
Математика
В куске было 10 3/4 м материи.На платья израсходовали 8 1/2 м.Сколько метров материи ос??алось в куске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 3/4 - 8 1/2= 2 1/4
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