В куске было 10 3/4 м материи.На платья израсходовали 8 1/2 м.Сколько метров материи ос??алось в куске?

Математика

В куске было 10 3/4 м материи.На платья израсходовали 8 1/2 м.Сколько метров материи ос??алось в куске?

Автор: Гость