Продолжи запись на три числа сохраняя закономерность: 5, 6, 15, 12, 25, 18___________

Математика
Продолжи запись на три числа сохраняя закономерность: 5, 6, 15, 12, 25, 18___________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6, 15, 12, 25, 18, 35,24, 45, 30 К первому числу третьему пятому и т.д. прибавляем 10 ко второму, четверному, шестому и т.д.  прибавляем 6
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