СРОЧНО! 40 любых сложных имён прилагательных
Русский язык
СРОЧНО! 40 любых сложных имён прилагательных
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Водопроводный, гидробиологический, гидрометеорологический, железобетонный, земледельческий, зоотехнический, кинорежиссерский, минометный, новосибирский, полугодовой, телевизионный, электротехнический, древнерусский, левобережный, насекомоядные, общеупотребительный, позднеспелый, ранневесенний, узкогрудый, узколобый, членистоногие, вагоноремонтный, высокоинтеллигентный, глубокомысленный, горноспасательный, железнодорожный, животрепещущий, засухоустойчивый, краснознаменный, первобытнообщинный, рельсопрокатный, среднеазиатский, тяжеловооруженный, тяжелораненый, чугунолитейный, восьмилетний, двухнедельный, трехкилограммовый, сорокапятиминутный, четырехразовый
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