Срочно! Буду благодарна! Найдите: НОД (15,35) НОД (48,64) НОД (60,80) НОД ( 44,66) НОД (34,51) И сократить дробь: 34 __ 51

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Простые множители первого числа: 3 ; 5 ; Простые множители второго числа: 5 ; 7 ; Общие множители: 1; 5 ; НОД будет равен = 5. Простые множители первого числа: 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; Простые множители второго числа: 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; Общие множители: 1; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; НОД будет равен = 16. Простые множители первого числа: 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; Простые множители второго числа: 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 5 ; Общие множители: 1; 2 ; 5 ; 2 ; НОД будет равен = 20. Простые множители первого числа: 2 ; 2 ; 11 ; Простые множители второго числа: 2 ; 3 ; 11 ; Общие множители: 1; 2 ; 11 ; НОД будет равен = 22. Простые множители первого числа: 2 ; 17 ; Простые множители второго числа: 3 ; 17 ; Общие множители: 1; 17 ; НОД будет равен = 17. дробь 34/51=2/3