СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ!!! Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подб??рете его современный синонимический вариант! НЕДАВНО ГОРОДСКАЯ УПРАВА ВЫДАЛА ШОФФЕРСКИЙ БИЛЕТ НА ПРАВО ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ЖЕНЕ ИНЖЕНЕРА, ПОСПОЖЕ...
Русский язык
СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ!!! Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подб??рете его современный синонимический вариант! НЕДАВНО ГОРОДСКАЯ УПРАВА ВЫДАЛА ШОФФЕРСКИЙ БИЛЕТ НА ПРАВО ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ЖЕНЕ ИНЖЕНЕРА, ПОСПОЖЕ Е.Н. ШУММЕР.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городская управа - городская полиция? Вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Задача В секции клуба собаководства зарегистрировано 54 спаниеля.Из них суссекс-??паниелей в 2 раза больше,чем клум бер-спаниелей,спрингер-спание...
Математика