СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ!!! Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подб??рете его современный синонимический вариант! НЕДАВНО ГОРОДСКАЯ УПРАВА ВЫДАЛА ШОФФЕРСКИЙ БИЛЕТ НА ПРАВО ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ЖЕНЕ ИНЖЕНЕРА, ПОСПОЖЕ...

Русский язык

СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ!!! Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подб??рете его современный синонимический вариант! НЕДАВНО ГОРОДСКАЯ УПРАВА ВЫДАЛА ШОФФЕРСКИЙ БИЛЕТ НА ПРАВО ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ЖЕНЕ ИНЖЕНЕРА, ПОСПОЖЕ Е.Н. ШУММЕР.

Автор: Гость