СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ!!! Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подб??рете его современный синонимический вариант! НЕДАВНО ГОРОДСКАЯ УПРАВА ВЫДАЛА ШОФФЕРСКИЙ БИЛЕТ НА ПРАВО ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ЖЕНЕ ИНЖЕНЕРА, ПОСПОЖЕ...

Русский язык
СРОЧНО ДАЮ 100 БАЛЛОВ!!! Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подб??рете его современный синонимический вариант! НЕДАВНО ГОРОДСКАЯ УПРАВА ВЫДАЛА ШОФФЕРСКИЙ БИЛЕТ НА ПРАВО ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ ЖЕНЕ ИНЖЕНЕРА, ПОСПОЖЕ Е.Н. ШУММЕР.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городская управа - городская полиция? Вроде бы так
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