Задача В секции клуба собаководства зарегистрировано 54 спаниеля.Из них суссекс-??паниелей в 2 раза больше,чем клум бер-спаниелей,спрингер-спаниелей,а коккер спаниелей в 5 раз больше,чем спрингер-спаниелей.Сколько спаниелей ка...
Математика
Задача В секции клуба собаководства зарегистрировано 54 спаниеля.Из них суссекс-??паниелей в 2 раза больше,чем клум бер-спаниелей,спрингер-спаниелей,а коккер спаниелей в 5 раз больше,чем спрингер-спаниелей.Сколько спаниелей каждого вида зарегистрировано в клубе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть клумбер-спаниелей - х, то тогда сусекс-спаниелей будет 2х, спрингер-спаниелей 4 х ну и коккер-спаниелей 20х тогда отсуда следует уравнение 2х+х+4х+20х=54 27х=54 х=2 и теперь получается клумбер-спаниелей было 2, сусекс-спаниелей 4, спрингер-спаниелей 8 ну и коккер-спаниелей 40
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