Пожалуйста подскажите какик христианские ценности были самыми важными для В Маономаха
Литература
Пожалуйста подскажите какик христианские ценности были самыми важными для В Маономаха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единство, закон, дело, знание, милосердие, вера, любовь. Он считал лишь христьянское учение определяет закон, а не княжеская сила и власть.
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