Какую часть составляет один месяц от года одни сутки от недели выходные от рабочи?? за неделю

Математика
Какую часть составляет один месяц от года одни сутки от недели выходные от рабочи?? за неделю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Месяц от года= 1/12 один день от недели=1/7 выходные за неделю=2/7
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