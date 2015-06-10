Как помогите решить 2/3-2/5
Математика
Как помогите решить 2/3-2/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3 - 2/5 = 10-6/15 = 4/15
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