Что вы знаете о тиории трех штилей
Литература
Что вы знаете о тиории трех штилей
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Эту теорию написал Ломоносов М .В Это теория его о чистоте русского языка.Тео́рия трёх шти́лей или стилей -стилистическая система русского языка. Высокий штиль- сюда входят церковно-славянские слова ,он высокий, торжественный, величавый. Его жанры-ода, прозаическая речь,драмы. Средний штиль-трагедии, дружеские сочинения,элегии,сатиры. Низкий штиль-песни,эпиграммы комедии, басни, письма,увеселительные эпиграммы.
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