Напишите ЖАНРЫ лирики Лермонтова с примерами прошуууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!

Литература
Напишите ЖАНРЫ лирики Лермонтова с примерами прошуууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Элегия- "О! Если б дни мои текли…" Послание" Валерик" Эпиграмма «ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ.»
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