Срочно , даю 30 баллов Пожалуйста напишите сочинение моя любимая игрушка.
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Срочно , даю 30 баллов Пожалуйста напишите сочинение моя любимая игрушка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игрушка это Мишка Тедди. детстве я с ним очень любил играть. он был моей лучшей игрушкой у него были Черные глаза, лохматая шерсть. в детстве я представлял что он умеет танцевать лучше всех на свете. он мой друг на всегда
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