Срочно , даю 30 баллов Пожалуйста напишите сочинение моя любимая игрушка.

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка это Мишка Тедди. детстве я с ним очень любил играть. он был моей лучшей игрушкой у него были Черные глаза, лохматая шерсть. в детстве я представлял что он умеет танцевать лучше всех на свете. он мой друг на всегда