Вычислите выразив дроби в натуральных числах : одна четвертая плюс одна пятая плю?? одна вторая разделить на одну вторую минус одна четвертая минус одна пятая =?

Математика
Вычислите выразив дроби в натуральных числах : одна четвертая плюс одна пятая плю?? одна вторая разделить на одну вторую минус одна четвертая минус одна пятая =?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 + 1/5 + 1/2 : 1/2 -1/4 - 1/5 = 0,25 + 0,2 + 0,5 : 0,5 - 0,25 - 0,2= 1(ответ)
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