Сочинения про день весны как ражигают костры на улицах дети веселятся
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Сочинения про день весны как ражигают костры на улицах дети веселятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
насобирай кора дерева сухая естествено сухой травы возьми какуюто верёвку и полено сначала положы траву и кору потом полено зацепи верёвкой и дёргай верьёвку верхь вниз выйдет
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