Как ты думаеш,почему начало 17 века называются Смутным временим? Какие события пол??жили ему начало?
Окружающий мир
Как ты думаеш,почему начало 17 века называются Смутным временим? Какие события пол??жили ему начало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СМУТА (СМУТНОЕ ВРЕМЯ) – глубокий духовный, экономический, социальный, и внешнеполитический кризис, постигший Россию в конце 16– начале 17 в. Совпал с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть, поставившей страну на грань катастрофы. Основными признаками смуты считают бесцарствие (безвластие), самозванство, гражданскую войну и интервенцию. По мнению ряда историков, Смутное время можно считать первой гражданской войной в истории России.
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