Как ты думаеш,почему начало 17 века называются Смутным временим? Какие события пол??жили ему начало?

Окружающий мир
Как ты думаеш,почему начало 17 века называются Смутным временим? Какие события пол??жили ему начало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СМУТА (СМУТНОЕ ВРЕМЯ) – глубокий духовный, экономический, социальный, и внешнеполитический кризис, постигший Россию в конце 16– начале 17 в. Совпал с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть, поставившей страну на грань катастрофы. Основными признаками смуты считают бесцарствие (безвластие), самозванство, гражданскую войну и интервенцию. По мнению ряда историков, Смутное время можно считать первой гражданской войной в истории России.
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