Какая масса оксида кальция образуется при взаимодействии 0,5моль кальция с кислор??дом

Химия
Какая масса оксида кальция образуется при взаимодействии 0,5моль кальция с кислор??дом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Са + О2 = 2СаО По уравнению реакции образовывается такое же количество СаО, что и было Са. Зная количество, можем найти массу: m=n*M=0.5*56=28 г Ответ: 28г оксида кальция
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