Прочитай текст.почему его трудно понять жаворонок трепещет над рожью острокрылый орел зорко смотрит с ве
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Прочитай текст.почему его трудно понять жаворонок трепещет над рожью острокрылый орел зорко смотрит с ве
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Тут нейт точек...............................................................
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