ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задуманное натуральное двузначное число оканчивается цифрой 5. Если цифры в этом числе переставить то получится число на 27 больше задуманного. Найдите задуманное число.
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задуманное натуральное двузначное число оканчивается цифрой 5. Если цифры в этом числе переставить то получится число на 27 больше задуманного. Найдите задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 Потому что если переставить цифры то получится. 52 что на 27 больше чем 25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)Напишите пож о семействе злаковые, пасленовые, розоцветные? 2) Написать о двудол??ных ? Ответьте плизз срочно нужно буду благодарна за лучший...
Геометрия
Литература