ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задуманное натуральное двузначное число оканчивается цифрой 5. Если цифры в этом числе переставить то получится число на 27 больше задуманного. Найдите задуманное число.

Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задуманное натуральное двузначное число оканчивается цифрой 5. Если цифры в этом числе переставить то получится число на 27 больше задуманного. Найдите задуманное число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 Потому что если переставить цифры то получится. 52 что на 27 больше чем 25
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