1)Напишите пож о семействе злаковые, пасленовые, розоцветные? 2) Написать о двудол??ных ? Ответьте плизз срочно нужно буду благодарна за лучший ответ дам 20 баллов

Гость: Гость:

1)пасленовые: двудольные, стержневая корневая система, цветок Ч(5)Л(5)Т5П1, соцветие-кисть, одиночный цветок,плод - ягода, коробочка; злаковые:однодольные растения, мочковатая корневая система, цветок ↑О(2)+Т3П1, соцветие - сложный колос, початок, метёлка, султан, плод-зерновка, др. признаки: стебель-соломина, вставочный рост, нижнее основание листа образует со стеблем - влагалище; розоцветные: двудольные, стерж. корн. сис-ма, цветок *Ч4Л4Т(БЕСКОНЕЧНОСТЬ)П1, соцветие - зонтик, кисть, сложный щиток, метёлка, одиночный цветок, плод - костянка, яблоко, орешек, ценородий, земляничина-многоорешек, другие признаки: жизненные формы - деревья, кустарники, кустарнички, травы 2)двудольные-класс покрытосеменных растений, у которых в зародышевос семени 2 семядоли, далее, имеет стрежневую корневую систему, сетчатое жилкование, кол-во лепестков кратно 4-5, особенности внутр. строения-рост в толщину(т.е. у некоторых растений есть камбий), исключением является подорожник(дуговое жилкование, мочкаватая к.с., но 2 семядоли)