Решите уравнение 2(3x-2) - 3(x-4) = 2(x-3) При каком значегии параметра а уравнение ax + 2a =3-2x имеет корней? Велосепедист поехал в соседний поселок со скоростью 16 км час и вернулся назад со скоростью 12 кмчас.На всю дорог...

Алгебра

Решите уравнение 2(3x-2) - 3(x-4) = 2(x-3) При каком значегии параметра а уравнение ax + 2a =3-2x имеет корней? Велосепедист поехал в соседний поселок со скоростью 16 км час и вернулся назад со скоростью 12 кмчас.На всю дорогу он потратил 7 часов.Найдите рассточние между поселками

Автор: Гость