Решите уравнение 2(3x-2) - 3(x-4) = 2(x-3) При каком значегии параметра а уравнение ax + 2a =3-2x имеет корней? Велосепедист поехал в соседний поселок со скоростью 16 км час и вернулся назад со скоростью 12 кмчас.На всю дорог...

Алгебра
Решите уравнение 2(3x-2) - 3(x-4) = 2(x-3) При каком значегии параметра а уравнение ax + 2a =3-2x имеет корней? Велосепедист поехал в соседний поселок со скоростью 16 км час и вернулся назад со скоростью 12 кмчас.На всю дорогу он потратил 7 часов.Найдите рассточние между поселками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(3х-2)-3(х-4)=2(х-3) 1) РАСКРЫВАЕМ СКОБКИ 6х-4-3х+12=2х-6 2) ПЕРЕНОСИМ ВСЕ ВЛЕВО С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАКОМ, ЧТОБЫ НАЙТИ ПОДОБНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ 6х-4-3х+12-2х+6=0 х+14=0 х= -14 (икс равен минус четырнадцать)  ответ: -14
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