Если река имеет широкую долину и извилистое русло, то по характеру течения эта река... 1)равнинная 2)горная Выбрать ответ

География

Если река имеет широкую долину и извилистое русло, то по характеру течения эта река... 1)равнинная 2)горная Выбрать ответ

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