Если река имеет широкую долину и извилистое русло, то по характеру течения эта река... 1)равнинная 2)горная Выбрать ответ
География
Если река имеет широкую долину и извилистое русло, то по характеру течения эта река... 1)равнинная 2)горная Выбрать ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горная потому что извилистое русло и долина- это удлинённая впадина вдоль речного русла или среди гор.
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