Мерадоликаа 1-4 Русский язык 6+3 б Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грачи прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахл...

Русский язык

Мерадоликаа 1-4 Русский язык 6+3 б Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грачи прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахло черёмухой:на улице,в переулке,в доме.Лебедь по своей величине,силе,красоте и величавой осанке давно и справедливо признан царём водяных птицы. 2.Как разделить существительные на две группы? А на пять групп? Запишите группы существительных.

Автор: Гость