Мерадоликаа 1-4 Русский язык 6+3 б Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грачи прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахл...
Русский язык
Мерадоликаа 1-4 Русский язык 6+3 б Помогите срочно!!ребят прошу( ________________________________ В поле появились проталины.Грачи прилетают в марте,трясогузки - в апреле,а ласточки и соловьи только в начале мая.Всюду пахло черёмухой:на улице,в переулке,в доме.Лебедь по своей величине,силе,красоте и величавой осанке давно и справедливо признан царём водяных птицы. 2.Как разделить существительные на две группы? А на пять групп? Запишите группы существительных.
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Гость:
С разными окончаниями!
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Расположите величины в порядке возрастания: 3м 10см; 302см; 2.600мм; 30дм. пожалуйста пр??шу!!!!! срочно нужно