Нам задали написать биографию о себе, пожалуйста дайте образец как писать...
Литература
Нам задали написать биографию о себе, пожалуйста дайте образец как писать...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так. Начало должно идти с рождения, не углубляясь в описания. Лучше всего закончить именно настоящим временем. Ужачи
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