Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложенных три слоя в каждом слове четыре вида по 14 кусочков за год Оля опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков
Математика
Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложенных три слоя в каждом слове четыре вида по 14 кусочков за год Оля опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 умножить на 3 = 42 - кусочка в одной пачке 42 умножить на 6 =252 кусочка сахара Ответ - 252 кус.
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