Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложенных три слоя в каждом слове четыре вида по 14 кусочков за год Оля опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков

Математика

Маша кладет сахар из коробки кусочки сахара в коробке уложенных три слоя в каждом слове четыре вида по 14 кусочков за год Оля опустошила 6 коробок сахара сколько в них было кусочков

Автор: Гость