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Решите пожалуйста x+3/8=10
Математика
Решите пожалуйста x+3/8=10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+3/8=10 х=10-3/8 х=9 5/8
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