Можно ли назвать Алексей Берестова романтическим героем? Почему?

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Алексей Берестов в "Барышне-крестьянке"А.Б специально для уездных барышень напускает на себя вид романтического, разочарованного героя, а в общении с дворовыми девушками и крестьянками обнаруживает простой и весёлый нрав. Однако душа героя всё-таки пронизана ещё идеалами и мечтами, иначе не пришла бы ему в голову идея дать образование крепостной, «поднять её до себя».