Ребят, помогите! Краткое описание стихотворения "Никого не будет в доме..." Б.Л. Па??тернак!
Литература
Ребят, помогите! Краткое описание стихотворения "Никого не будет в доме..." Б.Л. Па??тернак!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борис Пастернак «Никого не будет в доме...» Никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один Зимний день в сквозном проеме Незадернутых гардин. Только белых мокрых комьев Быстрый промельк моховой, Только крыши, снег, и, кроме Крыш и снега, никого. И опять зачертит иней, И опять завертит мной Прошлогоднее унынье И дела зимы иной. И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере Пробежит сомненья дрожь, - Тишину шагами меря. Ты, как будущность, войдешь. Ты появишься из двери В чем-то белом, без причуд, В чем-то, впрямь из тех материй, Из которых хлопья шьют
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