Оксана задула свечки на праздничном торте, спеченым к ее дню рождения. С первой по??ытка девочка задула три четверти свечек, а со второй попытки - остальные четыре. Сколько свечек было на торте у Оксаны? А:9 Б:10 В:12 Г:15 ...

Математика
Оксана задула свечки на праздничном торте, спеченым к ее дню рождения. С первой по??ытка девочка задула три четверти свечек, а со второй попытки - остальные четыре. Сколько свечек было на торте у Оксаны? А:9 Б:10 В:12 Г:15 Д:16?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 свечи = 1/4, 4*3=12 свечей = 3/4 4+12 ил 4*4=16 свечей было всего
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