Оксана задула свечки на праздничном торте, спеченым к ее дню рождения. С первой по??ытка девочка задула три четверти свечек, а со второй попытки - остальные четыре. Сколько свечек было на торте у Оксаны? А:9 Б:10 В:12 Г:15 ...

Математика

Оксана задула свечки на праздничном торте, спеченым к ее дню рождения. С первой по??ытка девочка задула три четверти свечек, а со второй попытки - остальные четыре. Сколько свечек было на торте у Оксаны? А:9 Б:10 В:12 Г:15 Д:16?

Автор: Гость