[Пожалуйста решите] При електролізі розплаву кальцій хлориду на аноде було виділено 112л хлору. Яку масу кальцій хлориду було взято для електролізу?

Химия
[Пожалуйста решите] При електролізі розплаву кальцій хлориду на аноде було виділено 112л хлору. Яку масу кальцій хлориду було взято для електролізу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. запишем уравнение реакции:      Хг                112л CaCl2  =  Ca + Cl2 (40+2*35,5)      22,4 на аноде выделяется хлор-газ, на катоде восстанавливается кальций. Как следует из стехиометрических коэффициентов уравнения имеем: Из 1М хлорида кальция  выделяется 1М (или 22,4 литра) хлора 112 литров выделившегося хлора  соответствует 5Молям ( 112 л/ 22,4л =5), отсюда следует, что в данной реакции взаимодействовало 5 Молей хлорида кальция или по массе: 1М CaCl2 ........................ (40+2*35,5) г 5М CaCl2..........................  Х Х= 5*110 /1 = 550 граммов
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