Найдите верное утверждение. Тест по теме "Причастие" А) В суффиксах -енн- после шипящих по ударением пишется О Б) Страдательные причастия имеют краткую и полную форму В) В кратких страдательных причастиях пишется две буквы ...
Русский язык
Найдите верное утверждение. Тест по теме "Причастие" А) В суффиксах -енн- после шипящих по ударением пишется О Б) Страдательные причастия имеют краткую и полную форму В) В кратких страдательных причастиях пишется две буквы Н Г) Краткие страдательные причастия не изменяются по родам Д) Краткие страдательные причастия в предложений являются определением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ-г)краткие сирадательные...
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