ПОМОГИТЕ!ОЧЕНЬ НУЖНО!ЗАГОЛОВОК К ТЕКСТУ!!! №435
Українська мова
ПОМОГИТЕ!ОЧЕНЬ НУЖНО!ЗАГОЛОВОК К ТЕКСТУ!!! №435
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комбаин помiчник (я так думаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Помогите... К данным именам существительным подбери имена прилагательные и напиши словосочетания. Повидло,путь,туфля.прорубь.
Математика
Мария и Анна и Наталья работают в детском саду. Ежедневно с понедельника по пятницу работают двое из них. Мария работает три дня в неделю, а Анна ч...
Математика
Найдите значение выражения: 1) 5,68+13,27+4,9; 2) 18,35+1,4+38,016; 3) 16,528+42,5+13,472; 4) 76,1+38,83+24,9+52,17; 5) 14,02-10,379+5,004-7,3245; ...