Рассказ о главных героях в Рассказе Кондуит и Швамбрия

Литература
Рассказ о главных героях в Рассказе Кондуит и Швамбрия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двое детей из докторской семьи из Покровска — Лёля и Оська — придумывают воображаемую страну Швамбранию. Эта страна находится в Тихом океане и по размерам сравнима с Австралией. Швамбрания — настоящий рай для любителей приключений, отважных мореходов и исследователей, она воплощает все детские фантазии, навеянные книгами Жюля Верна и Фенимора Купера, а также реальностью России начала XX века.  С поступлением Лёли в гимназию «швамбраны» сталкиваются с суровой реальностью. В гимназии строгие нравы, за малейшее нарушение учеников наказывают, а имя провинившегося вписывают в страшную книгу директора — Кондуит. Но и здесь Лёля находит хороших друзей, среди которых — Стёпка по прозвищу Атлантида, такой же мечтатель, как он сам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое наибольшее количество фигурок из квадрата 5х5 с таким же размером
Ответить
Математика
Гепард -30м/с антилопа- 25м/с составь задачу
Ответить
Литература
Пожалуйста!!!!!!! Помогите!!!!! Срочно сегодня нужно!!!!!! номер 7 и 8. Заранее спасибо!)
Ответить
Математика
Дам 10 баллов Помагитееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!! Одна швея может выполнить работу за 4 ч, другая - за 5 ч. Какую часть работы выполнят они, рабо...
Ответить
Химия
Fecl3+agno3 тотығу дәрежесі
Ответить