Дам 10 баллов Помагитееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!! Одна швея может выполнить работу за 4 ч, другая - за 5 ч. Какую часть работы выполнят они, работая вместе, за 2 ч?,за 3/4 ч? По действиям с поясненииямиии!!

Математика

Дам 10 баллов Помагитееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!! Одна швея может выполнить работу за 4 ч, другая - за 5 ч. Какую часть работы выполнят они, работая вместе, за 2 ч?,за 3/4 ч? По действиям с поясненииямиии!!

Автор: Гость