Дам 10 баллов Помагитееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!! Одна швея может выполнить работу за 4 ч, другая - за 5 ч. Какую часть работы выполнят они, работая вместе, за 2 ч?,за 3/4 ч? По действиям с поясненииямиии!!
Математика
Дам 10 баллов Помагитееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!! Одна швея может выполнить работу за 4 ч, другая - за 5 ч. Какую часть работы выполнят они, работая вместе, за 2 ч?,за 3/4 ч? По действиям с поясненииямиии!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 - производительность 1-й в час 1/5 - производительность 2-й в час 1/4 + 1/5 = 5/20 + 4/20 = 9/20 общая производительность в час 2* 9/20 = 9/10 сделают за 2 часа 3/4 * 9/20 = 27/80 за 3/4 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер проплывает одинаковое расстояние по озеру за 7 ч. А по течению реки за 6 ч. Сколько времени потребуется плоту. Чтобы проплыть такое же рассто...
Математика
Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет чер...