Fecl3+agno3 тотығу дәрежесі
Химия
Fecl3+agno3 тотығу дәрежесі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3AgNO3 + FeCl3 = Fe(NO3)3+ 3AgCl. Молекулярное уравнение :3AgNO3+FeCl3=Fe(NO3)3+3AgCLПолная ионная форма уравнения :3Ag^+ + 3NO3^- + Fe^+3 + 3Cl^- = Fe^+3 + 3NO^3 + 3AgCL( AgCl-нерастворимая соль,не диссоциирует)Сокращенная ионная форма уравнения :3Ag^+ + 3Cl^- = 3 AgCL
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