Помогите... К данным именам существительным подбери имена прилагательные и напиши словосочетания. Повидло,путь,туфля.прорубь.
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Помогите... К данным именам существительным подбери имена прилагательные и напиши словосочетания. Повидло,путь,туфля.прорубь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкусное повидло,длинный путь,правая туфля,круглый прорубь.
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