Лодка проплыла 36 км за 9 ч.Сколько времени было потрачено на обратный путь,если на ??братном пути её скорость была на 2 км/ч больше.

Математика

Лодка проплыла 36 км за 9 ч.Сколько времени было потрачено на обратный путь,если на ??братном пути её скорость была на 2 км/ч больше.

Автор: Гость