Лодка проплыла 36 км за 9 ч.Сколько времени было потрачено на обратный путь,если на ??братном пути её скорость была на 2 км/ч больше.
Математика
Лодка проплыла 36 км за 9 ч.Сколько времени было потрачено на обратный путь,если на ??братном пути её скорость была на 2 км/ч больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:9=4км/ч 4+2=6 км/ч 36:6=6ч
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