Можешь ли ты от имени людей попросить прощения у этих животных напиши
Окружающий мир
Можешь ли ты от имени людей попросить прощения у этих животных напиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверена большинство зверей, не понимают человека-но человек может извиниться жестами : по гладить , по кормить, по играть с ним.
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