Решить неравенство срочно Пожалуйста

Математика
Решить неравенство срочно Пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Вот фото, при делении на -3 знак меняется в другую сторону
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