Как наизусть выучить хозяйку Медной горы

Литература
Как наизусть выучить хозяйку Медной горы
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Автор: Гость
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Гость:
Учить просто каждую строку по много раз повторяешь и так каждую
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