От 2 пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 навстречу отправились друг другу два теплохода скорость первого 32 километра в час а скорость второго 38 километров час Какое время теплоходы встретятся
Математика
От 2 пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 навстречу отправились друг другу два теплохода скорость первого 32 километра в час а скорость второго 38 километров час Какое время теплоходы встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
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1)38+32=70 км/ч скорость сближения 2)350:70=5 часов ответ:через 5 часов
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