От 2 пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 навстречу отправились друг другу два теплохода скорость первого 32 километра в час а скорость второго 38 километров час Какое время теплоходы встретятся

Математика

От 2 пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 навстречу отправились друг другу два теплохода скорость первого 32 километра в час а скорость второго 38 километров час Какое время теплоходы встретятся

Автор: Гость