Разложите на множители 25x²-10xy+y²
Алгебра
Разложите на множители 25x²-10xy+y²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х-у)^2 =(5x-y)(5x-y)
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