Допоможіть написати по українознавство повідомлення про за що я люблю Україну
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Допоможіть написати по українознавство повідомлення про за що я люблю Україну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За її милозвучна мову за її щирий народ за чудові гори і краєзнавчий степи ,зелені ліси
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