На завтра надо срочно 30000-(325×46+4952):93+130536:444 нужно по действиям
Математика
На завтра надо срочно 30000-(325×46+4952):93+130536:444 нужно по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала выполняем действия в скобках. 1)325*46=14950 2)14950+4952=19902 3)19902:93=214 Затем идет деление 4)130536:444=294 Ну, а дальше вычитаем и складываем по порядку. 5)30000-214+294=30080
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