При выполнении задания учеников допустил две ошибки. 8м=800дм £ 9см=90мм £ 100кг=1 ц £ 100мин=1ч £
Геометрия
При выполнении задания учеников допустил две ошибки. 8м=800дм £ 9см=90мм £ 100кг=1 ц £ 100мин=1ч £
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8м=80 дм, 100 мин = 1 час 40 мин. Остальные равенства верны.
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