Рассказ о домашнем животном
Литература
Рассказ о домашнем животном
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Гость:
Ульяна и Кеша. В нашем доме недавно появились два замечательных хомячка: Ульяна и Кеша. Нам пришлись по душе два пушистых сереньких комочка. Ульяна и Кеша оказались непоседами. Целыми днями мечутся по клетке, иногда начинают выяснять отношения между собой, при этом они начинают пищать, наверное, так доказывают свою правоту. Ульяна оказалось способной ученицей. Младшая моя сестренка научила её крутить колесико. Все улыбаются, когда видят Ульяну на арене. Мы очень любим наших питомцев!
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