Сторона равностороннего треугольника равна 10 см. Найдите высоту треугольника.

Геометрия
Сторона равностороннего треугольника равна 10 см. Найдите высоту треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10²-5² = h² h² = 100-25 = 75 h = √75 = 5√3 cм
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