Со словами мороз, снег, сугроб, труд, прорубь, ребята, коньки, составить предложени?? так, чтобы получился рассказ.

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Со словами мороз, снег, сугроб, труд, прорубь, ребята, коньки, составить предложени?? так, чтобы получился рассказ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступили морозы. Снега много навалило! Много сугробов. Люди по выходили на улицу и начали трудиться - убирать снег. Дети вышли к замёрсшиму прорубю и начали кататься на коньках. Вот такой была зима.
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